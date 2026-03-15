Instalaciones
El módulo cubierto de la pista de atletismo va tomando forma
A Estrada
Tras meses de parón, las obras de construcción del nuevo módulo cubierto anexo a las pistas de atletismo se han retomado con fuerza. En las últimas semanas se han colocado las grandes vigas de madera inclinadas que soportarán el tejado y que serán un elemento clave en la estética de este módulo. Sobre ellas se han instalado los paneles del tejado, permitiendo ver por primera vez la estructura completa de un edificio que contará con varias plantas, la más alta al nivel de la pista.
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