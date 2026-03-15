Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Oriente PróximoMuere Gemma CuervoHito generación eléctrica GaliciaBetis-CeltaNegocios con historia
instagramlinkedin

Mercado artesanal

Merza, escaparate novo dos oficios

Unha vez ao mes e ata xullo incluido, o espazo cultural eferroGhalpón, en Merza, acollerá un mercadiño con dez expositores que traballan baixo a marca Artesanía de Galicia

Varios dos artesáns da feira de Merza. / Bernabé/Javier Lalín

Salomé Soutelo

Vila de Cruces

O pasado decembro a zoqueira Elena Ferro inaugurou o eferroGhalpón, un espazo cultural que onte acolleu a primeira das cinco feiras mensuais que dende o corazón xeográfico de Galicia darán a coñecer, en cada sesión, os produtos de dez artesáns diferentes. A iniciativa, bautizada Artesanía de Galicia en Merza, nace da Fundación Artesanía de Galicia e da colaboración da zoqueira máis coñecida do país.

Asistentes ao obradoiro de tipografía. / Bernabé/Javier Lalín

Este primeira feira foi visitada polo director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, e pola xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, así como por ducias de veciños do municipio e doutros puntos da comarca dezá, acostumados a ver de primeira man os produtos artesáns grazas a citas similares como Corazón da Artesanía e a Mostra de Artesanía, que se celebran nos meses de xullo e agosto nos Pendellos de Agolada.

Onte, a decena de expositores lucían sobre todo xoias e bisutería (saídos de artesans como Ferraxe de Prata, María Aba e Montse Betanzos), pero tamén os instrumentos musicais do obradoiro de Artesanía JMR, os productos de forxa do ferreiro José Ramón Eiroa ou os xoguetes e a cestería da marca viguesa Miudiño. Para os que buscaban marroquinería, Merza ofreceulles onte exposición de produtos de Mimacuri, e tampouco faltou a esta primeira cita a madeira traballada para productos de cociña que elabora a firma de Sada Néboa na ría.

Mentres algúns asistentes facían compras, os nenos e nenas. e tamén varios adultos, tiveron a oportunidade de participar nun obradoiro de creación de nomes con tipografía de imprenta e estampaxe en papel, a cargo de Sandra Betanzos. Esta artesá ten en marcha o obrador Amor ó teu en Ames. A próxima cita será xa en abril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents