La lalinense Tamara Seijas repite triunfo en la Transgalaica de Silleda

Tamara Seijas repite triunfo en la segunda etapa de la Transgalaica organizada en Silleda. La biker, que ya había logrado el podio en la edición celebrada en Ames el pasado 1 de marzo, se ha impuesto a los 314 participantes que se habían apuntado al evento.

La Transgalaica es la prueba de referencia del ciclismo de montaña en Galicia. La etapa de este domingo ha estado organizada por el Club Ciclista BTT Trasdeza, en colaboración con el Concello de Silleda, entre otras entidades.

La competición ha reunido a ciclistas llegados de distintos puntos de la comunidad y ha vuelto a situar A Bandeira como epicentro deportivo de la jornada.

El recorrido, planteado en dos vueltas de 37 y 31 kilómetros, completó un total de 68 kilómetros con un desnivel acumulado de 1.600 metros. La etapa silledense, muy selectiva, combina tramos rápidos por pistas y zonas más técnicas en el monte, con subidas sostenidas y descensos que exigirán buena gestión del esfuerzo. El paso por enclaves como el mirador de la Fervenza do Toxa y el Mosteiro de Carboeiro aporta, además, un atractivo paisajístico y turístico añadido.

El itinerario también ha atravesado Manduas, Negreiros, O Castro, Saídres, Carboeiro, Breixa, Pazos, Abades y A Bandeira, punto de salida y meta.

Siguientes etapas

Esta ha sido la segunda etapa de la Transgalaica 2026 MTB Series, que arrancó el domingo 1 en Ames y continuará el domingo 29 en Cerdedo-Cotobade; después pasará por Friol en abril y finalizará en Manzaneda el 10 de mayo.