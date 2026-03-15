ITV agrícola
Lalín incorpora A Xesta al calendario de revisiones
redacción
Lalín
Este año el calendario de la ITV agrícola en Lalín incorpora la ubicación del campo de la fiesta de A Xesta, donde la unidad móvil prestará servicio el 13 de abril, de 9.00 a 13.30 y de 15.15 a 18.00 horas. Como en años anteriores, la ITV estará disponible en Maceira el 10 (junto al local social) solo de 9.00 a 13.30 horas; en Vilatuxe (al lado del local social), el 20 de abril de mañana y tarde, y el 21 y 22 solo por la mañana; en Anzo el 23 y el 27 (el 23 solo por la mañana) y enCercio (en la cooperativa), el 28 y 29.
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