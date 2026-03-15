Forcarei lleva desde 2020 sin ingresos por la recogida de basura

El Concello de Forcarei intenta recuperar cerca de 30.000 euros tras años sin tramitar los ingresos de la recogida selectiva de envases. El actual gobierno municipal ha iniciado negociaciones con Ecoembes tras detectar que el Concello dejó de ingresar 55.330,94 euros entre 2020 y 2023, durante el mandato del gobierno de Verónica Pichel. por no haberse tramitado la facturación correspondiente al contenedor amarillo, pese a que Ecoembes había advertido de la situación al Concello en varias ocasiones.

El Concello está adherido al acuerdo marco existente entre la Xunta y Ecoembes en materia de recogida selectiva de envases ligeros. En el caso de Forcarei, la recogida del contenedor amarillo es realizada directamente por el propio Concello, lo que permite percibir una compensación económica por los kilos recogidos y entregados en planta. Para que esos ingresos se hagan efectivos, deben comunicar antes de la finalización de cada año los datos de contenedores instalados en la vía pública y tramitar la correspondiente facturación.

Según los datos de recogida de envases ligeros entregados en la planta de tratamiento de Silleda, y aplicando la valoración económica prevista en el acuerdo, el Concello de Forcarei podría haber ingresado aproximadamente 55.330,94 euros correspondientes a los años 2020, 2021, 2022 y 2023. Sin embargo, esos importes no fueron tramitados ni facturados en su momento, por lo que el municipio dejó de percibir una cantidad relevante de recursos vinculados a la gestión de residuos. Además, tampoco solicitaron lo correspondiente al ejercicio 2024.

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El actual gobierno ha iniciado conversaciones con Ecoembes con el objetivo de recuperar aproximadamente 30.000 euros de los ejercicios 2024 y 2025.