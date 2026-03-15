Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Oriente PróximoMuere Gemma CuervoHito generación eléctrica GaliciaBetis-CeltaNegocios con historia
instagramlinkedin

Acordeones

El festival Música no Camiño vuelve a llenar el Principal

El festival Música no Camiño vuelve a llenar el Principal | CEDIDA

El festival Música no Camiño vuelve a llenar el Principal | CEDIDA

El Teatro Principal de A Estrada acogió ayer el quinto Festival de acordeones Música no Camiño. En esta ocasión contó con las actuaciones de Os Lóstregos y la cantante Marietta, la Orquesta de Acordeones Isidro Larrañaga, el grupo Acorde Son do Verdugo, la Asociación Cultural Escola de Música de Barbude y Antonio Charrinho, con la presentación de Noelia Rodríguez. Se decidió organizar dos pases a lo largo de la jornada, en ambos casos con una gran afluencia de público.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Unos padres de Ponteareas ceden la representación legal de su hija con discapacidad a sus hermanos por falta de «competencias digitales»
  2. Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
  3. Las huelgas y el cambio de pacientes de Povisa lastran las listas de espera del Chuvi
  4. Inhabilitado y condenado al pago de 913.000 euros un empresario de Vigo por llevar una fabricante de maquinaria a la quiebra
  5. Balbi, «una pequeña ferretería del deporte» que resiste en Vigo tras casi 40 años de historia
  6. Pinchan las ruedas de varios coches de alquiler de aficionados del Lyon en el entorno de Balaídos
  7. El gerente del Área Sanitaria de Vigo: «Los médicos sin MIR están de apoyo administrativo y no pueden ver pacientes»
  8. Once conductores de Uber en Vigo se quedan sin el «título habilitante» para circular

Deza triplica en una década su censo de perros potencialmente peligrosos, hasta 184, y Tabeirós cuenta con 129

Silleda prepara un homenaje a Teófilo del Valle, primera víctima mortal de la Transición española

Carragoso estrena su espacio pensado «para o espírito colectivo do rural»

La Peña Doutor Cota prepara la novena Romería Celtista

El PP de Rodeiro reitera el plan integral de obras en la red viaria local

Ampliarán la zona infantil de juegos del parque de Figueiroa

Silleda pone nombres a la infancia asesinada en el genocidio de Gaza

Nace en Cerdedo la Asociación de Mulleres Penas Luces

Tracking Pixel Contents