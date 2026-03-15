El festival Música no Camiño vuelve a llenar el Principal

El Teatro Principal de A Estrada acogió ayer el quinto Festival de acordeones Música no Camiño. En esta ocasión contó con las actuaciones de Os Lóstregos y la cantante Marietta, la Orquesta de Acordeones Isidro Larrañaga, el grupo Acorde Son do Verdugo, la Asociación Cultural Escola de Música de Barbude y Antonio Charrinho, con la presentación de Noelia Rodríguez. Se decidió organizar dos pases a lo largo de la jornada, en ambos casos con una gran afluencia de público.