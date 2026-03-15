Acordeones
El festival Música no Camiño vuelve a llenar el Principal
El Teatro Principal de A Estrada acogió ayer el quinto Festival de acordeones Música no Camiño. En esta ocasión contó con las actuaciones de Os Lóstregos y la cantante Marietta, la Orquesta de Acordeones Isidro Larrañaga, el grupo Acorde Son do Verdugo, la Asociación Cultural Escola de Música de Barbude y Antonio Charrinho, con la presentación de Noelia Rodríguez. Se decidió organizar dos pases a lo largo de la jornada, en ambos casos con una gran afluencia de público.
- Unos padres de Ponteareas ceden la representación legal de su hija con discapacidad a sus hermanos por falta de «competencias digitales»
- Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
- Las huelgas y el cambio de pacientes de Povisa lastran las listas de espera del Chuvi
- Inhabilitado y condenado al pago de 913.000 euros un empresario de Vigo por llevar una fabricante de maquinaria a la quiebra
- Balbi, «una pequeña ferretería del deporte» que resiste en Vigo tras casi 40 años de historia
- Pinchan las ruedas de varios coches de alquiler de aficionados del Lyon en el entorno de Balaídos
- El gerente del Área Sanitaria de Vigo: «Los médicos sin MIR están de apoyo administrativo y no pueden ver pacientes»
- Once conductores de Uber en Vigo se quedan sin el «título habilitante» para circular