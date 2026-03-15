Deza triplica en una década su censo de perros potencialmente peligrosos, hasta 184, y Tabeirós cuenta con 129

Deza y Tabeirós-Terra de Montes contabilizan en la actualidad 313 perros potencialmente peligrosos inscritos en el Registro gallego de animales de compañía, competencia de la Consellería de Medio Ambiente. El grueso se concentra en A Estrada, con 119 ejemplares, y en Lalín, con 93, de modo que ambos municipios reúnen por sí solos 212 animales, más de dos tercios del total de las dos comarcas.

Por territorios, Deza suma 184 perros de estas características, mientras que Tabeirós-Montes alcanza los 129. Tras los dos grandes focos de A Estrada y Lalín, el siguiente escalón lo ocupan Silleda, con 31 animales; Agolada, con 26; y Vila de Cruces, con 22. Ya en la parte baja de la tabla aparecen Forcarei y Rodeiro, ambos con diez, mientras Dozón se queda en dos, el registro más reducido entre los municipios de toda la provincia.

La comparativa con la situación de hace una década revela un cambio muy notable, al menos en el caso de Deza. Entonces, sus seis municipios sumaban 56 perros de razas consideradas peligrosas. Hoy son 184, es decir, 128 más. En términos porcentuales, el aumento supera el 228%, de modo que la cifra actual multiplica por más de tres la que había entonces.

El crecimiento se aprecia en todos los concellos dezanos. Lalín pasa de 36 animales a 93; Silleda, de ocho a 31; Vila de Cruces, de siete a 22; Agolada, de seis a 26; Rodeiro, de uno a diez; y Dozón, que hace una década no tenía altas, figura ahora con dos. En aquel momento predominaban sobre todo los rottweiler y los american staffordshire, que eran las razas más extendidas en la comarca.

La fotografía actual también permite situar a Deza y Tabeirós-Montes en el contexto provincial. Aunque lejos de los grandes núcleos urbanos y de la franja atlántica, ambos territorios presentan ya cifras relevantes en el interior pontevedrés. A Estrada iguala, por ejemplo, a Baiona con 119 registros y supera a municipios como Caldas de Reis, O Grove o A Guarda. Lalín, con 93, queda por encima de otros concellos de peso medio como Vilaboa, Ribadumia, Salceda de Caselas o Salvaterra. En el extremo contrario, Dozón aparece como el municipio con menos perros potencialmente peligrosos registrados de toda la provincia, por debajo de Crecente, que arroja cinco.

El registro autonómico de mascotas incluye 20.606 animales, de los que 6.684 están censados en la provincia de Pontevedra. En este caso, el listado sigue encabezado con enorme diferencia por Vigo, con 2.049 animales, seguido de Pontevedra, con 797. Ya por detrás aparecen Vilagarcía de Arousa, con 373 canes; Redondela, con 273; y Marín, con 271. En comparación con esos grandes focos, las cifras de Deza y Tabeirós-Montes siguen siendo moderadas, pero muestran una tendencia al alza y una implantación cada vez más visible.

El dato más llamativo en clave comarcal es, en todo caso, la fuerte escalada de Deza en algo más de una década. Si en 2015 la comarca apenas sobrepasaba el medio centenar de animales inscritos, hoy roza los dos centenares. Y solo A Estrada, por sí sola, ya duplica ampliamente hoy en día aquel viejo registro conjunto de los seis municipios dezanos.

Razas más comunes

El registro autonómico recoge quince razas caninas entre las potencialmente peligrosas: american staffordshire terrier, pit bull terrier, bullmastiff, dóberman, dogo argentino, dogo de Burdeos, dogo del Tíbet, fila frasileño, mastín napolitano, presa canario, presa mallorquín (ca de bou), rottweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu y akita inu. También se incluyen los cruces de primera generación, los cruces entre esas razas y los cruces con otras razas que den una tipología similar.

En cambio, el listado estatal del Real Decreto 287/2002 recoge solo ocho razas en su anexo: pit bull terrier, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, rottweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu y akita inu. Pero Galicia amplía ese núcleo en su decreto autonómico.

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Entre las razas más comunes con presencia en las comarcas figuran american staffordshire terrier, pit bull terrier, rottweiler y, a mucha distancia, dóberman. Coincide, en líneas generales, con las variedades más abundantes en el global de la comunidad autónoma.