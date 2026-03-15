Memoria científica
Un cuadro «Matemático»
El Museo Aller incorpora un retrato de José Rodríguez González, obra de Armindo Salgueiro, y refuerza el vínculo entre el sabio de Bermés y la tradición científica lalinense
Redacción
La memoria científica de Lalín gana una nueva imagen de referencia. El Museo Municipal Ramón Mª Aller ha incorporado a sus fondos un retrato de José Rodríguez González, O Matemático de Bermés, una pieza que no solo amplía la colección, sino que también refuerza el reconocimiento a una de las figuras más destacadas de la ciencia gallega.
La obra, realizada por el artista Armindo Salgueiro por encargo del Concello, devuelve presencia visual a un personaje histórico cuya huella permanecía sobre todo en estudios, publicaciones y referencias académicas. La iniciativa partió del astrónomo José Ángel Docobo y contó con la valoración positiva del alcalde, José Crespo. La elección del Día Internacional de las Matemáticas para presentar la incorporación añade valor simbólico a la iniciativa.
El cuadro cobra un significado especial dentro del propio museo, ya que enlaza la figura de Rodríguez con la de Ramón María Aller, cuya relación es estrictamente historiográfica y científica, pero profundamente significativa. Fue el astrónomo lalinense quien contribuyó de forma decisiva a rescatar su legado con un discurso en el Seminario de Estudos Galegos y con la primera biografía completa del sabio de Bermés.
Con esta incorporación, el Museo refuerza su papel como espacio de conservación y divulgación de la tradición científica local. Lalín no solo recuerda así a uno de sus grandes nombres, sino que le devuelve un lugar visible dentro de su propia memoria colectiva.
- «Durante casi 30 años sufrí un dolor que ni en el parto y lo tenías que ocultar»
- Interceptado un conductor de patinete eléctrico en Vigo bajo los efectos de cuatro drogas diferentes
- Balbi, «una pequeña ferretería del deporte» que resiste en Vigo tras casi 40 años de historia
- Inditex refuerza su presencia en la rúa Príncipe con una gran tienda de Oysho
- Once conductores de Uber en Vigo se quedan sin el «título habilitante» para circular
- El IEO documenta dos nuevos ejemplares de peces globo potencialmente tóxicos en aguas de Cangas y Pontevedra que evidencian la «tropicalización» de Galicia
- La constructora de avenida de Portugal desoye la orden de reinicio de obra del Concello y vecinos y comerciantes se movilizan
- Arranca el proceso de hormigonado en la plaza de la Farola