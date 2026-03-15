Un cuadro «Matemático»

La memoria científica de Lalín gana una nueva imagen de referencia. El Museo Municipal Ramón Mª Aller ha incorporado a sus fondos un retrato de José Rodríguez González, O Matemático de Bermés, una pieza que no solo amplía la colección, sino que también refuerza el reconocimiento a una de las figuras más destacadas de la ciencia gallega.

La obra, realizada por el artista Armindo Salgueiro por encargo del Concello, devuelve presencia visual a un personaje histórico cuya huella permanecía sobre todo en estudios, publicaciones y referencias académicas. La iniciativa partió del astrónomo José Ángel Docobo y contó con la valoración positiva del alcalde, José Crespo. La elección del Día Internacional de las Matemáticas para presentar la incorporación añade valor simbólico a la iniciativa.

El cuadro cobra un significado especial dentro del propio museo, ya que enlaza la figura de Rodríguez con la de Ramón María Aller, cuya relación es estrictamente historiográfica y científica, pero profundamente significativa. Fue el astrónomo lalinense quien contribuyó de forma decisiva a rescatar su legado con un discurso en el Seminario de Estudos Galegos y con la primera biografía completa del sabio de Bermés.

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Con esta incorporación, el Museo refuerza su papel como espacio de conservación y divulgación de la tradición científica local. Lalín no solo recuerda así a uno de sus grandes nombres, sino que le devuelve un lugar visible dentro de su propia memoria colectiva.