Couso despide a Os Xenerais do Ulla
El Entroido de Couso celebra hoy los atranques de los Xenerais do Ulla aplazados en su día por culpa de las malas condiciones climatológicas. Arranca las 12.00 horas en el bar O Parador. A partir de las 16.30, será el encuentro de los Mini Xenerais en Souto de Vea, y dos horas más tarde serán los atranques de los Xenerais do Ulla en el campo de la fiesta de Couso.
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