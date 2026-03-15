Comercio, antigüedades y ofertas dinamizan visitas el fin de semana

Las primeras jornadas de la 14.ª Feira de Oportunidades do Comercio y de la 72.ª Feira de Antigüedades registraron una afluencia aceptable de visitantes en el recinto ferial de A Estrada, donde la organización subraya el interés del público por esta doble propuesta comercial y de coleccionismo.

Los descuentos, saldos y precios especiales están animando las ventas entre los establecimientos participantes. Entre las ofertas más destacadas figuran colchones desde 200 euros, sofás desde 300, ropa a partir de 5, juguetes desde 2, calzado y moda de hombre y mujer desde 10, coches desde 10.000 y piezas de decoración desde 10 euros.

La edición de este año presenta una oferta especialmente variada, con mayor presencia de mobiliario, descanso, tapicería, electrodomésticos y artículos de decoración que en convocatorias anteriores. Los sectores que están registrando un mayor volumen de ventas son la moda, los juguetes, los electrodomésticos, el mobiliario, las antigüedades y el calzado.

La Feria de Antigüedades, además, mantiene un público fiel edición tras edición. Coleccionistas y aficionados a los objetos con historia encuentran en este espacio mobiliario antiguo, decoración vintage, cuadros, artesanía étnica y piezas de almoneda, en un contexto de auge del coleccionismo en la comunidad autónoma.

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El sábado se celebró el primer sorteo de lotes promocionales entre los asistentes y el segundo tendrá lugar hoy, domingo, a las 20.00 horas en el pabellón número cuatro. Para participar, los visitantes deben depositar su entrada debidamente cubierta en la urna situada a la salida de la feria. La jornada dominical, tradicionalmente la de mayor afluencia, mantendrá el recinto abierto en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas.