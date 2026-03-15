Nuevo edificio polivalente en Lalín
Carragoso estrena su espacio pensado «para o espírito colectivo do rural»
El centro está pensado para actos culturales, pero también todo tipo de eventos sociales
Lalín amplió este sábado su red de equipamientos sociales con la inauguración del edificio polivalente de Carragoso-Trigueiriza, ubicado en la zona periurbana de la villa. Al acto de apertura acudieron la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue; la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas; el presidente de la Diputación, Luis López; el representante de Arco Arquitectura, Luis Fernández; miembros de la empresa constructora del inmueble, Taboada y Ramos, así como concejales y numerosos vecinos.
El párroco de Lalín, José Criado, se encargó de bendecir estas instalaciones que funcionarán como «un lugar pensado para as persoas, a vida en comunidade e para seguir fortalecendo ese espírito colectivo que caracteriza ao rural galego», según indicó la conselleira. Allegue, que al igual que Crespo insistió en que el inmueble va a ser un punto de encuentro entre los vecinos, resaltó la sostenibilidad de edificio, al contar con sistemas de producción de energía renovable y soluciones constructivas que reducen su impacto ambiental y, por tanto, reducen su huella de carbono.
La presencia tanto de Allegue como de Luis López se debe a que la construcción del edificio polivalente fue posible a la colaboración económica de la Xunta y de la Diputación. La inversión, de más de 820.000 euros, pudo cubrirse mediante los 560.000 de Plan +Provincia de la Diputación, los casi 260.000 euros del Plan Huber del gobierno autonómico y los 7.580 procedentes de las arcas municipales. «Esta colaboración entre administracións permitiu facer realidade unha infraestrutura moderna e eficiente ao servizo da veciñanza», remarcan desde el Concello.
Por eso durante su intervención el regidor, José Crespo, les pidió a los vecinos y vecinas que cuidasen este inmueble «e que lle dean vida para cumprir os seus obxectivos». El complejo se presta a prácticamente cualquier tipo de actividad, desde eventos culturales y reuniones de vecinos hasta cursos, eventos comunitarios o actividades sociales. Por eso cuenta con una sala de usos múltiples, un escenario y una cocina, amén de aseos y un almacén.
Un servicio bisagra
Crespo indicó que a partir de ahora la zona de Carragoso, Trigueiriza, A Corredoira y su entorno van a disponer «dun dos mellores locais sociais do termo municipal, amplo, funcional e eficiente, que contribuirá a dinamizar unha zona en crecemento no municipio. En este sentido, el munícipe recordó que el área de A Trigueiriza, situada en el casco urbano de Lalín, experimentó en los últimos años una notable mejora tras la urbanización vinculada a la implantación del hipermercado de Mercadona, «que permitiu resolver importantes problemas de accesibilidade e de infraestructuras» en este enclave de la villa. Está convencido de que este nuevo local social va a tener mucho uso y que «marcará un punto de inflexión importante desde o punto de vista urbanístico, cambiando a fisonomía desta zona, ao tempo que vai funcionar como un espazo bisagra entre o casco e esta zona perirurbana».
El regidor, por último, felicitó a la empresa Arco Arquitectura por el diseño del proyecto y a la firma Taboada y Ramos por ejecutar la obra y cumplir con su compromiso de rematarla para las fiestas patronales de As Dores.
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