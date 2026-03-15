Carragoso estrena su espacio pensado «para o espírito colectivo do rural»

Lalín amplió este sábado su red de equipamientos sociales con la inauguración del edificio polivalente de Carragoso-Trigueiriza, ubicado en la zona periurbana de la villa. Al acto de apertura acudieron la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue; la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas; el presidente de la Diputación, Luis López; el representante de Arco Arquitectura, Luis Fernández; miembros de la empresa constructora del inmueble, Taboada y Ramos, así como concejales y numerosos vecinos.

El párroco de Lalín, José Criado, se encargó de bendecir estas instalaciones que funcionarán como «un lugar pensado para as persoas, a vida en comunidade e para seguir fortalecendo ese espírito colectivo que caracteriza ao rural galego», según indicó la conselleira. Allegue, que al igual que Crespo insistió en que el inmueble va a ser un punto de encuentro entre los vecinos, resaltó la sostenibilidad de edificio, al contar con sistemas de producción de energía renovable y soluciones constructivas que reducen su impacto ambiental y, por tanto, reducen su huella de carbono.

Vista exterior del inmueble. / BERNABE/JAVIER LALIN

La presencia tanto de Allegue como de Luis López se debe a que la construcción del edificio polivalente fue posible a la colaboración económica de la Xunta y de la Diputación. La inversión, de más de 820.000 euros, pudo cubrirse mediante los 560.000 de Plan +Provincia de la Diputación, los casi 260.000 euros del Plan Huber del gobierno autonómico y los 7.580 procedentes de las arcas municipales. «Esta colaboración entre administracións permitiu facer realidade unha infraestrutura moderna e eficiente ao servizo da veciñanza», remarcan desde el Concello.

Por eso durante su intervención el regidor, José Crespo, les pidió a los vecinos y vecinas que cuidasen este inmueble «e que lle dean vida para cumprir os seus obxectivos». El complejo se presta a prácticamente cualquier tipo de actividad, desde eventos culturales y reuniones de vecinos hasta cursos, eventos comunitarios o actividades sociales. Por eso cuenta con una sala de usos múltiples, un escenario y una cocina, amén de aseos y un almacén.

Un servicio bisagra

Crespo indicó que a partir de ahora la zona de Carragoso, Trigueiriza, A Corredoira y su entorno van a disponer «dun dos mellores locais sociais do termo municipal, amplo, funcional e eficiente, que contribuirá a dinamizar unha zona en crecemento no municipio. En este sentido, el munícipe recordó que el área de A Trigueiriza, situada en el casco urbano de Lalín, experimentó en los últimos años una notable mejora tras la urbanización vinculada a la implantación del hipermercado de Mercadona, «que permitiu resolver importantes problemas de accesibilidade e de infraestructuras» en este enclave de la villa. Está convencido de que este nuevo local social va a tener mucho uso y que «marcará un punto de inflexión importante desde o punto de vista urbanístico, cambiando a fisonomía desta zona, ao tempo que vai funcionar como un espazo bisagra entre o casco e esta zona perirurbana».

El regidor, por último, felicitó a la empresa Arco Arquitectura por el diseño del proyecto y a la firma Taboada y Ramos por ejecutar la obra y cumplir con su compromiso de rematarla para las fiestas patronales de As Dores.