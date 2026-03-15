Teatro
Bandullo Azul estrea a súa nova obra en Pontevedra
«Miro e a música das cousas» é o sétimo espectáculo da compañía formada por Fran Campos e Fran Ameixeiras
A compañía de teatro, clown e narración oral Bandullo Azul, da Estrada, estrea o seu novo espectáculo, Miro e a música das cousas, no XXVII Salón do libro infantil e xuvenil de Pontevedra. Será o próximo luns con dous pases, un primeiro ás 11.00 horas. para público escolar e logo ás 18.00. para público xeral. É a terceira vez que a compañía participa nesta cita literaria que este ano está enfocada nos libros e a música de Palestina.
Fran Campos é o encargado de levar a escena esta estrea que conta co asesoramento de Fran Ameixeiras e a construción de marionetas e escenografía por Borja Ínsua de Títeres Alakrán. É un espectáculo na liña das últimas producións da compañía na que partindo da narración oral mestúranse o manexo de marionetas e a música en directo.
Miro e a música das cousas é un espectáculo para público infantil e familiar no que, a través da historia dun neno cunha especial sensibilidade polos sons, descubrimos que todo o que nos rodea pode converterse en música. Unha proposta que mestura narración oral, teatro, marionetas e música en directo, convidando o público a escoitar, xogar e crear colectivamente ao ritmo do corazón.
Bandullo Azul propón unha experiencia escénica centrada na escoita, na creación musical e na participación do público. A través da historia de Miro, un neno cunha especial sensibilidade polos sons da natureza e pola música, convida a descubrir como os elementos da contorna poden transformarse en ritmo e melodía.
A compañía, nacida en 2012, está formada por Fran Ameixeiras e Fran Campos . Esta é a súa sétima produción logo dunha serie de espectáculos nos que traballaron con Evaristo Calvo, Avelino González ou con 42ºN do estradense Xoque Carbajal. Ademais, levaron a escena o álbum ilustrado de Xosé Lueiro O ladrón de paraugas con gran éxito de público. Participou en varios festivais de títeres e teatro e forman parte tamén das distintas redes culturais de Galicia realizando máis de 60 funcións anuais.
- Unos padres de Ponteareas ceden la representación legal de su hija con discapacidad a sus hermanos por falta de «competencias digitales»
- Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
- Las huelgas y el cambio de pacientes de Povisa lastran las listas de espera del Chuvi
- Inhabilitado y condenado al pago de 913.000 euros un empresario de Vigo por llevar una fabricante de maquinaria a la quiebra
- Balbi, «una pequeña ferretería del deporte» que resiste en Vigo tras casi 40 años de historia
- Pinchan las ruedas de varios coches de alquiler de aficionados del Lyon en el entorno de Balaídos
- El gerente del Área Sanitaria de Vigo: «Los médicos sin MIR están de apoyo administrativo y no pueden ver pacientes»
- Once conductores de Uber en Vigo se quedan sin el «título habilitante» para circular