Concurso público
Ángel Calvo Ulloa y Juan Canela, los comisarios de la Bienal de Arte 2027
El jurado de la Diputación selecciona su candidatura entre 4 aspirantes
Redacción
El jurado del concurso público convocado por la Diputación para seleccionar el equipo comisarial de la 33 Bienal de Pontevedra, que se celebrará de mayo a agosto de 2027, acordó elegir la candidatura presentada por Ángel Calvo Ulloa y Juan Canela. La propuesta fue seleccionada entre cuatro alternativas, cuyos proyectos fueron evaluados por un jurado presidido por Ángeles Tilve, directora del Museo de Pontevedra, e integrado por Nuria Enguita, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Lisboa, y Susana González, directora del Centro de Arte y Colección de la Fundación María José Jove.
Fueron seleccionados por «constituir una propuesta sólida desde el punto de vista conceptual, curatorial y técnico, con un discurso bien articulado que establece una fuerte conexión con el territorio, el paisaje y las tradiciones culturales», según la Diputación.
Se valoró especialmente la «capacidad del proyecto para trasladar un relato histórico y simbólico al presente mediante un planteamiento contemporáneo y accesible, así como su atención a la producción local, la incorporación de artistas emergentes y el potencial para fortalecer la proyección cultural de la Bienal».
El concurso establece un premio de hasta 10.000 euros para la propuesta ganadora, cantidad que se integrará como anticipo de los honorarios profesionales fijados en 70.000 euros. Con esta decisión, que marca el cierre del proceso de evaluación de candidaturas, se abre la fase de formalización administrativa del contrato a través del cual Ángel Calvo y Juan Canela se convertirán en los responsables de definir el proyecto de la próxima edición de la Bienal, que se celebrará entre mayo y agosto de 2027.
La 33ª Bienal de Pontevedra se celebrará entre mayo y agosto de 2027 y desarrollará su programa expositivo en espacios que «refuerzan la voluntad de concentrar el proyecto en el corazón museístico de la ciudad». Las sedes principales serán los edificios del Museo: Castelao, Sarmiento, la Iglesia de Santa Clara y la nave central de las Ruinas de Santo Domingo.
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