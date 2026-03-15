Ampliarán la zona infantil de juegos del parque de Figueiroa

El Concello da Estrada anuncia una ampliación de la superficie y de los elementos en el área de juego infantil del parque existente en Figueiroa, en el tramo final de la Avenida de Santiago. Se trata de una dotación ubicada en una zona que ha ganado mucha población en los últimos años y que resulta estratégica, dada su proximidad a la Escuela Infantil Municipal y al CEIP Figueiroa.

Desde el gobierno local se reconocen que la infraestructura ha quedado pequeña con el paso de los años, por lo que se ha decidido destinar algo más de 52.000 euros, procedentes de una baja del plan +Provincia, para la realización de una actuación de mejora y ampliación del parque infantil.

El concejal de Servizos Municipais, Óscar Durán, explica que actualmente el parque de la Avenida de Santiago tiene una superficie de juego de 116 metros cuadrados. Con este proyecto, la intención es añadirle otros 60 metros cuadrados, de forma que el área destinada al ocio infantil se acerque a los 180 metros cuadrados.

La iniciativa contempla la ampliación de la solera existente y la instalación de nuevas losas homologadas en toda la superficie que se utilizará para la instalación de elementos de juego. Además de conservar las piezas existentes que se encuentren en buen estado o realizar alguna mejora que estos elementos puedan necesitar, se incorporarán nuevas estructuras para la diversión de los usuarios de este parque. Estos nuevos elementos se colocarán en la zona de ampliación.

El plazo de ejecución de las mejoras es de dos meses. En estos momentos el Concello ya ha remitido el proyecto a la Diputación de Pontevedra para que el organismo provincial conceda su visto bueno a reinvertir las bajas obtenidas en otras iniciativas del +Provincia.

Por otra parte, la pérgola existente en la zona verde se mantendrá para garantizar la existencia de zonas de esparcimiento a la sombra en este enclave, conservándose también el espacio reservado al jardín, para el disfrute de los usuarios de mayor edad de estas instalaciones.

Petición vecinal

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Por ora parte, desde la asociación vecinal de la Avenida de Santiago han mostrado su satisfacción por el anuncio de mejores en la rotonda con la Avenida de la Cultura. «Nos alegramos de las mejoras en las plazas de minusválidos, farmacia ,la nueva ubicación de la parada de autobuses aumentando la seguridad de los usuarios, así como el repintado de la rotonda con la reorganización de la zona de aparcamiento en el Invictus. Todas estas mejoras eran peticiones vecinales que vamos a ver cumplidas», manifestaron. «Deberían de ir acompañadas por la adquisición, en alquiler o compra, de un terreno que compense la perdida de plazas de aparcamiento en el exterior que causará esta reorganización y que ya provocó la instalación de las islas».