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La Xunta defiende el «cuidadoso» trabajo hecho en el río Ventoxo

Resultado de los trabajos realizados. |

Resultado de los trabajos realizados. |

Redacción

A Estrada

La Xunta de Galicia ha emitido un comunicado destacando el «escrupuloso cuidado» del personal de Augas de Galicia que realiza labores de conservación y mantenimiento en los ríos de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, con el objetivo de proteger los valores naturales de su entorno y minimizar el impacto sobre ellos. «Esta buena práctica se aplica a todas las actuaciones de este tipo y también se mantuvo en la intervención realizada entre principios de febrero y principios de marzo en el río Ventoxo, en el municipio pontevedrés de Forcarei», afirman tras las críticas recibidas.

La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático recuerda que los trabajos, desarrollados en un tramo de más de 1,1 kilómetros, estaban enmarcados en la programación anual del Servicio de Conservación Fluvial de Augas de Galicia. «La intervención formó parte de las actuaciones ordinarias diseñadas para mejorar el comportamiento hidráulico del cauce frente a obstáculos que alteran el flujo normal de las aguas, incluyendo la retirada de árboles caídos y acumulación de biomasa que invadían el dominio público hidráulico, así como en las márgenes, con el fin de evitar atascos».

«Los trabajos se realizaron con máximo cuidado para minimizar el impacto ambiental, mediante la utilización de motosierras, desbrozadoras, podadoras y otras herramientas manuales, así como el apoyo de maquinaria, como una carretilla de carga», explican.

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Además, las actuaciones fueron comunicadas previamente al Concello, y Augas de Galicia mantuvo contacto en todo momento con la vecindad y con los representantes de las comunidades de montes vecinales de las mancomunidades de Ventoxo y San Marcos.

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