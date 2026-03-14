Vila de Cruces se suma al programa de compostaje doméstico de Sogama

El Concello de Vila de Cruces formaliza su adhesión al programa de compostaje doméstico que impulsa la empresa pública Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) y en el que ya participan otros municipios como A Estrada, Allariz, Xinzo de Limia o Cerceda. La materia orgánica (restos de fruta y verduras así como restos de poda y césped) supone el 40% de una bolsa de basura y, al separarla ya en casa, no solo se ahorran los costes del tratamiento en la planta industrial, sino que se obtiene un abono idóneo para usar en la huerta. Desde Sogama se indica que con esta adhesión el municipio dezano «recupera una práctica tradicional en el rural gallego, la segregación de restos orgánicos para alimento del ganado y elaboración de abono, pero de una forma más higiénica, cómoda y eficiente».

En aras de esa comodidad y eficiencia, Sogama suministro a Vila de Cruces 50 compostadores, con una capacidad de 400 litros y fabricados con materiales reciclados y reciclables. Además, el municipio dispondrá de cubos marrones de 10 litros en los que se podrán trasladar los restos de alimentos y sobras desde la cocina hasta el compostero, donde todo el material va a descomponerse siempre que se le aporte humedad y ventilación.

Manuales didácticos

Las personas que deseen participar en esta iniciativa han de residir en viviendas unifamiliares con terreno, para garantizar que emplean en esas fincas el compost resultante. Para que manejen con soltura todo el proceso el próximo viernes, día 20, un grupo de técnicos de Sogama impartirá un curso a las 19.00 horas en el local social de Santomé de Obra. Durante la sesión estos especialistas abordarán cuestiones como la ubicación del compostero (que debe estar fuera de la vivienda, en contacto directo con la tierra para propiciar el acceso de los microorganismos y protegido de las inclemencias meteorológicas), qué desechos pueden depositarse en el recipiente y cómo deben controlarse los parámetros del oxígeno, la humedad y la temperatura. Al margen de esta charla, Sogama ya ha entregado al Concello manuales didácticos de apoyo.

A nivel provincial, participan en este proyecto de Sogama 129 entidades, entre los 48 ayuntamientos adheridos, 72 centros educativos y 9 colectivos sociales. Todos disponen, de forma gratuita, de más de 8.500 compostadores.