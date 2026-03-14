Uso de recursos
La Valedora do Pobo admite a trámite la queja del PSOE contra Cubela
Redacción
La Valedora do Pobo ha admitido a trámite la queja presentada por el Grupo Municipal del PSdeG-PSOE de Cerdedo-Cotobade sobre el uso partidista de recursos públicos por parte del alcalde, Jorge Cubela López. Según la comunicación remitida por la institución a los socialistas, «la queja cumple con los requisitos formales establecidos por la ley y ya se ha iniciado una actuación oficial, requiriendo al Concello de Cerdedo-Cotobade que envíe un informe en un plazo de 15 días sobre los hechos denunciados».
Según explicó la portavoz socialista, Ana Couto, «la admisión a trámite de esta queja confirma que no estamos ante una simple crítica política, sino ante hechos que merecen ser analizados por una institución independiente». Couto señaló que «las instituciones públicas deben servir a toda la vecindad y no pueden confundirse con la promoción de un partido político».
Entre otras cosas, el PSOE criticó la utilización de las redes sociales institucionales del Concello con fines partidistas, incluyendo la difusión de contenidos políticos y ataques a la oposición por medio de canales oficiales.
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