Las Santas Tapas de A Estrada suman 22 establecimientos repartidos en cuatro rutas

A Estrada ya cuenta los días para su semana más sabrosa. Hosteleiros A Estrada y el Concello de A Estrada presentaron ayer el cartel de la decimotercera edición de las Santas Tapas, un evento que en esta ocasión contará con la participación de 22 establecimientos. La fiesta comienza el miércoles día 1 por la tarde y finalizará el domingo 5 de abril al mediodía.

El edil de Promoción Económica, Óscar Durán; la presidenta de Hosteleiros a Estrada, Adriana Abelleiro, y los hosteleros Carlos Gómez y Miguel Areán participaron en una presentación en la que se desvelaron las cuatro rutas y los locales que estarán en cada una de ellas. Lo hacen con las novedades de Inferno, La Estación y Cepas e Viño Gastrobar. Ocupan el sitio de La Resistencia y Central. En la Ruta Ulla estarán Scala (con la tapa Batea de Cantabria), Eureka (Eureka 2.0), Xulia (Tosta de pemento caramelizado, secreto y queso San Simón), Oasis (Melosa con pera), Mesón da Estrada (Sabor 3 en raia) y La Estación (Mini patacón venezolano).

En la Ruta Liñares figuran Candil de Silvia (Pan pita de picada con mojo picón), Velis Nolis (Fideua negra de choco en su tinta), Enredo (A rechouchiña), Riala (Millo e salitre), 20 Berzas (Berzako) y 3 Portiñas (Santa Bacallada). En la Ruta Deza encontramos a Bodeguiña (Brioche de carrilleras), Maloserá (Brochetas de salmón), Salvaxe (Manda huevos), A Lacena de Chucha (A Xeitosiña) y Cepa e Viño Gastrobar (Ravioli piamontese). Por último, en la Ruta Umia están O Lar (Secreto na nube), Samaná (Montadito de pan brioche tostado, parmentier trufada de algas y pulpo braseado), Andalucía (Vaia bocado), Florida (Chicharrón) e Inferno (666).

Las Santas Tapas repartirá premios entre aquellos que decidan participar. Los principales serán dos premios de 1.000 euros que se sortearán entre aquellos que prueben todas las tapas. Cada uno de estos premios incluye un vale de 500 euros para gastar en negocios de la ACOE y otros 500 para establecimientos de la asociación hostelera. Además, habrá diferentes premiosa sortear entre aquellos que prueben al menos dos tapas en cada una de las rutas.

El precio de cada tapa seguirá siendo de tres euros. «Estas tapas tiene un coste alto y los hosteleros ajustan mucho para poder ofrecerlas a ese precio», afirmó Óscar Durán, quien resaltó la calidad de las propuestas de esta edición. «Las tapas creadas demuestran que la hostelería se toma esto en serio y trabajan duro para crear tapas que estén a la altura. Estoy seguro de que van a sorprender», añadió.

Una de las novedades de la edición de este año es el Combo, que incluye tapa más corto de cerveza o agua por un precio de 3,50 euros. El Concello y los hosteleros asumen este importante descuento con el objetivo de hacer más «asequible» disfrutar de las tapas. Estos combos podrán adquirirse del 20 al 29 de marzo en los locales que participan en las Santas Tapas. Se ofertan un total de 3.500.

En cuanto a los horarios, estos irán desde las 12.00 a las 15.00 horas en el turno de mediodía y de 20.00 a 22.00 horas en el de noche. Adriana Abelleiro señaló que está en la voluntad de los hosteleros ampliar este horario mínimo para servir las tapas.

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El Concello de A Estrada también comenzará en breve el reparto de los folletos para participar y conocer las tapas de cada local. En esta ocasión, en vez de tríptico se realizará un pequeño libro.