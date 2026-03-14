In memoriam

Salgueiros perde a un mozo comprometido, cofundador de Vai Nela

Andrés Lareu, durante un concerto de Vai Nela. / Cedida

Salomé Soutelo

Vila de Cruces

«Deunos 29 anos de felicidade». Son as palabras coas que Andrés Lareu López resume o carácter do seu fillo Andrés, Andresiño, como era coñecido na súa parroquia de Salgueiros e no municipio de Vila de Cruces, para distinguilo do seu pai. Este mozo foi soterrado antonte, tras dous meses de loita por un accidente de tráfico na AP-9 en Abegondo, o pasado 16 de xaneiro e tras unha granizada. Estivo ingresado na UCI durante máis dun mes e agora, xa en planta, ía comezar nor próximos días as sesións de rehabilitación.

Os seus pais e a súa irmá, así como o grupo Vai Nela, queren agradecerlles a todos os veciños o apoio nestes dous meses e a multitudinaria asistencia ao funeral, así como mostras de pésame en redes sociais da Fundación Paco Lareo (da que é secretario Andrés pai), como do Concello. Andrés pai di que o seu fillo lles deu 29 anos de felicidade. A sua vida tiña que ter sido bastante máis longa, e quizais sirva de consuelo pensar que o seu legado si vai durar máis: foi un dos cofundadores do grupo de música tradicional Vai Nela, despois de ter realizado estudos na escola de música da Artística de Merza e de estar na banda xuvenil desta formación. «Non sabían tocar, e cando por fin deron acertado cunha nota, un veciño que pasaba por onde ensaiaban dixo Ai, seguide que vai nela, lembra o seu pai. Foi así como o grupo acertou co nome.

Noticias relacionadas

E como facía xa o Andrés pai, o Andrés fillo sempre botou unha man para manter o Entroido de Salgueiros e os seus tradicionais Xenerais do Ulla. De feito, quero contarlles que a parroquia, este ano, non festexou o seu Entroido por respeto á situación que estaba atravesando a familia. O compromiso deste mozo coa terra que o viu nacer era tal que viña case a diario á casa, e o día do accidente traía no coche produtos para preparar unha chocolatada para os veciños. As fatalidades da vida fan que a misa deste domingo (10.00 horas), que ía ser pola súa avoa materna, tamén o lembren a el.

  1. Unos padres de Ponteareas ceden la representación legal de su hija con discapacidad a sus hermanos por falta de «competencias digitales»
  2. Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
  3. Las huelgas y el cambio de pacientes de Povisa lastran las listas de espera del Chuvi
  4. Inhabilitado y condenado al pago de 913.000 euros un empresario de Vigo por llevar una fabricante de maquinaria a la quiebra
  5. Pinchan las ruedas de varios coches de alquiler de aficionados del Lyon en el entorno de Balaídos
  6. Balbi, «una pequeña ferretería del deporte» que resiste en Vigo tras casi 40 años de historia
  7. El gerente del Área Sanitaria de Vigo: «Los médicos sin MIR están de apoyo administrativo y no pueden ver pacientes»
  8. Los futuros pisos públicos de 90 metros costarán en Vilagarcía entre 108.000 y 155.000 euros

Charla de Protección Civil a mujeres de Busto

María Rielo, fagotista: «Bad Bunny está moi ben, pero a banda popular tamén, e é quen achega a música»

María Rielo, fagotista: «Bad Bunny está moi ben, pero a banda popular tamén, e é quen achega a música»

A Estrada creará más plazas de aparcamiento para discapacitados y modificará dos rotondas

A Estrada creará más plazas de aparcamiento para discapacitados y modificará dos rotondas

José Antonio del Valle, hermano de la primera víctima de la Transición: «No ha habido ni memoria, ni verdad, ni justicia para mi hermano Teófilo»

José Antonio del Valle, hermano de la primera víctima de la Transición: «No ha habido ni memoria, ni verdad, ni justicia para mi hermano Teófilo»

Lalín aglutina un tercio de los dueños de vivienda en alquiler de las comarcas

Raquel Montoto, poeta: «La poesía es una muy buena forma de transmitir emociones»

Raquel Montoto, poeta: «La poesía es una muy buena forma de transmitir emociones»

Lalín prorroga el servicio de desinfección de piscinas hasta mayo de 2027

