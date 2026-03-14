Rodeiro recicló en 20 años más de 3.200 toneladas de plástico agrícola

El Concello de Rodeiro organiza campañas de recogida de plástico agrícola para su posterior reciclaje y valoración desde 2006. Desde entonces y hasta 2025, es decir, durante 20 convocatorias, este servicio permitió retirar del campo 3.227 toneladas de dicho material, «unha cifra que amosa o compromiso do sector e da veciñanza cun rural máis limpo e sostible», indica el Concello.

En estas dos décadas de campañas, hubo cinco en las que se superaron los 200.000 kilos de plástico agrícola retirado: fueron los años 2015, 2016, 2018, 2022 y 2024. Además, el ejercicio de 2022 supuso el de cifras más altas, con 228.980 kilos recogidos. Los datos más recientes, los de 2025, indican que en ese año se retiraron 166.380 kilos, «mantendo a tendencia de Rodeiro como un concello con volumes elevados e unha cultura de valorización consolidada». El gobierno de coalición quiere agradecer la colaboración tanto de las explotaciones ganaderas como de las personas que emplean este servicio desde su puesta en marcha.

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Por otra parte, la ITV de maquinaria agrícola comenzará a finales de mes, con una unidad móvil en la rúa Gumersindo Areán los días 24,25,26 y 27, así como el 6 de abril. La dotación se trasladará al campo de la fiesta de San Salvador durante las jornadas del 17, 18 y 23 de marzo, mientras que en Carboentes prestará servicio, en el campo de la fiesta, del 7 al 9 de abril. En todos los casos, estará disponible de 9.00 a 13.00 y de 15.15 a 18.00 horas. Hay que pedir cita previa en el teléfono 902 309 000 o en la web www.sycitv.com.