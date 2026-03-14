La recogida de la basura en Agolada tendrá una horquilla de 68 a 227 euros

El BOP publicó este viernes la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal que regula tasa de la recogida de la basura de Agolada. Este servicio marca distintas tarifas según el tipo de usuario, y el recibo se cobrará el día 1 de cada trimestre.

Así, las viviendas de carácter familiar tendrán que pagar cada 3 meses una cuantía de 68,25 euros; las cafeterías, bares, tabernas, comercios minoristas y clínicas tendrán una tasa de 113,75 euros; talleres, panaderías y almacenes, de 136,50, que es la misma cuantía que se aplica a carnicerías, restaurantes, hostales y farmacias; los supermercados deberán pagar 170,63 euros; las entidades financieras, 204,76, y por último, las gasolineras, fábricas de alimentación y transformación de madera, así como los mataderos, 227,51.

El tratamiento y eliminación de residuos maneja también diferentes tarifas en función del tipo de usuario: las viviendas familiares tendrán una cuota de 45,75 euros; las cafeterías, bares, tabernas, comercios minoristas y clínicas, de 76,25; los talleres, panaderías y almacenes, así como las carnicerías, restaurantes, hostales y farmacias, de 91,50; los supermercados, de 114,37; las entidades financieras, de 137,24; y las gasolineras, fábricas de alimentación y transformación de madera y mataderos, de 152,49. Durante los próximos años la tarifa puede incrementarse en la cuantía del IPC que publique el Instituto Nacional de Estadística. El Indice de Precios de Consumo se calcula en base a la cesta de la compra tipo de un hogar medio.

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Cabe señalar que Agolada meses atrás también puso en marcha un programa de compostaje doméstico para los residuos orgánicos.