«La poesía es una muy buena forma de transmitir emociones»

-«Un poema que lembrar» suena a refugio y memoria. ¿Hubo un momento exacto o una imagen concreta que dispara la escritura de esta ópera prima literaria?

-Un momento concreto, no. Es una recopilación de muchos. Desde muy pequeña me gusta mucho escribir y con el tiempo fui guardando todos esos textos. El libro aborda distintas etapas, algunas cuando aún estaba en el colegio, otras en el instituto y ya cuando despegó más, que fue en Bachillerato gracias a una profesora de gallego que me animó a participar en concursos. A partir de ahí, se puede decir que fue cuando empecé a escribir en serio.

-¿Por qué el título? ¿Cree que la poesía es la mejor herramienta que tenemos para que los momentos importante no se olviden?

-Yo estudio filología y al final analizo muchos autores diferentes. Cada vez estoy más convencida de que la poesía –aunque no te acuerdes del poema, que es lógica en muchas ocasiones– aunque sea una sola palabra, siempre te acuerdas y a lo largo de la vida cotidiana y diaria pues a lo mejor que sí que hay momentos que nos sentimos plenamente identificados con ese poema incluso si no nos acordamos del título, ese «lembrar» sí que nos lleva a eso porque, insisto, siempre recordaremos ese poema por alguna razón que se nos escapa.

-Su estilo se siente muy personal. ¿Escribe por necesidad de desahogo o sigue un ritual más metódico y disciplinado?

-Desde muy joven siempre participé en el santuario de O Corpiño en el día las Hijas de María, donde aprendí muchas poesías de memoria, y al final terminé pillando un ritmo en la cabeza al que le cambiaba las palabras para crear nuevos poemas. Ahora ya no. Por eso en este libro se puedan apreciar poemas con más rima que otros porque están inspirados en ese momento concreto de mi vida. Ahora ya no me ciño tanto a ese sistema de creación porque no lo necesito.

-Si tuviera que escoger un sólo poema del libro para presentarse ante alguien que no le conoce, ¿cuál sería y por qué lo haría?

-No es fácil contestar a esta pregunta porque son muchos los que me gustan y, como decía antes, representan distintos momentos de mi vida. De todas formas, yo creo que cualquiera de los que aparecen en el apartado de arte y música. A mi me gusta mucho también la música y toco el piano. Me gusta ese apartado porque combina mis dos grandes pasiones que son la música y la poesía. Yo creo que todas las disciplinas artísticas tienen un nexo de unión, aunque nos cueste a veces verlo. De todas, en mi caso particular son dos vertientes que desde siempre forman parte de mi vida.

-¿Es este libro el cierre de etapa o el inicio de una búsqueda dentro del apartado de la lírica literaria?

-Sinceramente, yo creo que va a ser el inicio. No descarto en un futuro cambiarme a la narrativa yo creo que siempre me voy a decantar más por la poesía. Yo creo que la poesía era algo que se estaba perdiendo pero que es una muy buena forma de transmitir emociones. Por eso pienso que cada vez hay más gente joven escribiendo poemas.

-¿Qué sintió al ver sus versos impresos y saber que a partir de ahora pertenecen a los lectores?

-No me lo esperaba para nada, la verdad. Todo esto lo estoy viendo con mucha ilusión. Al final, cuando se comparte con otras personas la dimensión es totalmente diferente. Y sobre todo pensar como cada lector puede interpretar algo diferente pues es lo que de verdad me alegra. Muchas lo pienso así. A los jóvenes que no se atreven a publicar les diría que adelante, aunque sólo sea un poema. Al empezar uno, yo creo que después pueden ver la luz el resto. No hay que ser pesimista en este sentido porque publicar algo tuyo es siempre muy especial.

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