El PSOE de Lalín aplaude la retirada del letrero

El PSdeG de Lalín celebra la retirada del cartel que prohibía la entrada a menores de 13 años sin acompañante en la biblioteca municipal de la capital dezana. La portavoz socialista, Alba Forno, calificó la medida de «improvisada» y carente de base legal al no existir un reglamento que la avalase. Forno defiende además que estos espacios deben ser abiertos y fomentar la lectura, sin aplicar restricciones generales por casos aislados. Pese a la rectificación, el grupo pedirá explicaciones en el próximo pleno para aclarar quién autorizó la prohibición. Finalmente, los socialistas de la capital dezana subrayan la importancia de que cualquier normativa futura sobre el uso de las instalaciones cuente con las debidas garantías jurídicas y la participación ciudadana.