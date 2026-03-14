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Las ofertas del comercio abren el calendario ferial estradense

La Fundación acoge una de sus propuestas con mejor acogida, con la participación de 22 firmas y 24 locales de antigüedades

Autoridades en la primera jornada de la feria. | FOTOS: BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Autoridades en la primera jornada de la feria. | FOTOS: BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Lois Docampo

A Estrada

El director general de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, inauguró ayer la Feria de Oportunidades del Comercio, un evento que permanecerá abierto durante todo el fin de semana en el recinto ferial de A Estrada. En el acto inaugural también estuvieron presentes el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, la diputada provincial de Infraestruturas Públicas e Mobilidade, Belén Cachafeiro, así como otros miembros de la corporación municipal.

Las ofertas vuelven a ser el mejor reclamo de este evento.

Las ofertas vuelven a ser el mejor reclamo de este evento.

La comitiva recorrió los diferentes puestos presentes en esta una feria ofrece importantes descuentos que pueden alcanzar hasta el 80%, además de precios especiales y opciones de financiación en productos como vehículos, mobiliario, tapicería o colchonería. La muestra presenta una amplia variedad de artículos a precios muy inferiores a los habituales, incluso por debajo de las rebajas. En total participan 22 comercios y 24 firmas de antigüedades.

Este gran outlet comercial tiene como objetivo dar salida a los excedentes de tienda para dejar paso a las nuevas colecciones de primavera-verano. Debido a las características de la muestra, muchos de los productos disponibles son modelos únicos o tallas sueltas, tanto en ropa como en calzado, por lo que se recomienda a los visitantes acudir cuanto antes para encontrar el artículo que buscan. Al tratarse de una feria de liquidación, los productos agotados no se reponen. Esta propuesta convierte esta oferta ferial en una de las más concurridas del año, con visitantes llegados desde diferentes puntos de Galicia.

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Además de las ofertas comerciales, la organización también tiene previsto realizar varios sorteos entre los asistentes. En la jornada de hoy a las 20.00 horas se sorteará la primera mitad de los lotes promocionales patrocinados por las empresas participantes, mientras que los restantes se sortearán mañana coincidiendo con el cierre de la feria. La evento abrirá en estos dos días en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas, ofreciendo a los visitantes una oportunidad única para adquirir productos de diferentes sectores con importantes descuentos. Estas ofertas se complementan además con una nueva edición de la Feira de Antigüidades, que siempre atrae a numerosos curiosos.

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