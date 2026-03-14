Luz verde a 15 estaciones de servicio para bicicletas en Deza y Tabeirós

La movilidad sostenible gana terreno en Deza y Tabeirós-Terra de Montes. La Deputación de Pontevedra, bajo el proyecto «A Peribici», invertirá 150.000 euros en la instalación de 15 estaciones de reparación, reforzando la seguridad y comodidad de quienes recorren las rutas jacobeas. El despliegue, financiado con fondos europeos, incluye ocho estaciones estándar y siete de tipo avanzado, estas últimas equipadas con lavado automático y control de presión. Como apunta Luis López, presidente provincial, el objetivo es claro: facilitar el tránsito entre el patrimonio y el turismo. Una apuesta necesaria por un turismo inteligente y respetuoso en el patrimonio natural.