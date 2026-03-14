Lalín prorroga el servicio de desinfección de piscinas hasta mayo de 2027

La junta de gobierno local de Lalín acuerda prorrogar los servicios de desinfección, control y prevención de la legionela y de analíticas en las piscinas municipales, desde mayo de este año hasta mayo de 2027. Las prestaciones mencionadas son realizadas por distintas empresas, de modo que Cosaplag SLU se encarga de la desinfección, desratización y desinsectación; mientras que Aditivos e Servizos Galegos Sergal SL asume el control y prevención de la legionelosis en los edificios municipales, y Maricielo SL realiza analíticas regulares en edificios y piscinas municipales.

Por otra parte, adjudica a Suministro Integral del Agua SL, por 17.893 euros, la dotación de material deportivo para varias instalaciones. La cuantía procede de una ayuda de la Diputación, dentro del III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas. Por último, la junta de gobierno publica distintas contrataciones para el Motococido, que se celebrará del 10 al 12 de abril. Así, el Concello contrata a la orquesta América de Vigo, por 4.840 euros, la sinaléctica y el merchandising a Juan Carlos Blanco González, por 4.160, y a la charanga Ardores, por 3.000.