Lalín aglutina un tercio de los dueños de vivienda en alquiler de las comarcas

Lalín es uno de los polos económicos del centro geográfico de Galicia y su buena conexión con Santiago por la AP-53 puede convertirlo en un futuro en la residencia de trabajadores de la capital gallega, más que nada por sus precios más competitivos que municipios del área metropolitana. Por eso, la cabecera dezana, con 538 propietarios de vivienda en alquiler, concentra un tercio de los 1.602 totales de Deza y Tabeirós-Montes. Supera, aunque sea por poco, a los 506 dueños de A Estrada.

Los datos que difundió este viernes el IGE de personas físicas residentes en Galicia propietarias de viviendas en alquiler según su relación con la actividad económica indican que tanto Lalín como A Estrada mejoraron su volumen de poseedores en relación a las cifras de 2023: por entonces, había 460 en Lalín y 450 en A Estrada. Los números también mejoran, en dos años, en el resto de municipios salvo en Forcarei, aunque sean bastante más modestos. Silleda, el tercer municipio de la zona en cuanto a población, pasa de 219 a 251 personas con viviendas en alquiler, mientras que Vila de Cruces sube de 102 a 118. A partir de aquí los demás municipios no superan el centenar: Forcarei tiene 88 (en 2023 eran 90); Rodeiro aporta 78 (60); Agolada 46 (40) y Dozón, 26 (21).

¿Por qué aumentan las personas que deciden poner su vivienda en alquiler? Porque desde la pandemia la tendencia de los inquilinos son alquileres de corta estancia o de temporada, y dado que la zona nororiental de la provincia no tiene el mismo tirón turístico que la costa, una forma de rentabilizar casas que no emplean (eso sí, no hay ningún propietario con dos hogares en alquiler) es formalizando un arrendamiento.

De esos 1.602 propietarios totales más de la mitad, 848 (en concreto suponen el 52,9) son personas en activo que están afiliadas a la Seguridad Social o a mutuas. El porcentaje ya cae al 38,5% si hablamos de los propietarios que son pensionistas, 618 personas. La cifra se completa con 21 personas sin empleo que alquilaron su vivienda (el 1,31%) y 164 titulares que pertenecen a otra categoría distinta de las mencionadas (10,2%). Esta proporción apenas ha mudado desde 2023, pues en ese ejercicio, de los 1.345 propietarios totales, 686 eran trabajadores en activo, 524, personas jubiladas, 18, vecinos en busca de empleo, y 214, otra categoría.

Sin casos con dos hogares en arrendamiento

Ni en 2023 ni en 2025 el IGE registra en los ocho municipios de las comarcas una media de dos viviendas en alquiler que tengan el mismo propietario. La cifra que más se le acerca es el 1,9 de Dozón, en el caso de dueños pensionistas, pero esto se explica porque solo hay 12 propietarios que estén jubilados. El caso opuesto lo tenemos en A Estrada, con una media de 1,3 propiedades por titular, debido a su elevado número de dueños. Por lo que se refiere a la edad media de los tenedores de vivienda en alquiler, si tomamos los datos generales la más baja está en Rodeiro, con 60,4 años. Al hablar de propietarios en edad de trabajar, es A Estrada la que marca el promedio más bajo, con 50 años. En pensionistas, cierra la lista Rodeiro, con 71.