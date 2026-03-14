Intercambio musical del CMUS de Lalín

La orquesta de cuerda del Conservatorio de Música Profesional de Lalín (CMUS) celebrará hoy una jornada de intercambio en el Auditorio de Lalín, a partir de las 18.00 horas, junto a su homóloga de Noia. De esta forma concluye una experiencia que empezó el pasado día 7 de marzo en el conservatorio noiés.