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Intercambio musical del CMUS de Lalín

La orquesta de cuerda del Conservatorio de Música Profesional de Lalín (CMUS) celebrará hoy una jornada de intercambio en el Auditorio de Lalín, a partir de las 18.00 horas, junto a su homóloga de Noia. De esta forma concluye una experiencia que empezó el pasado día 7 de marzo en el conservatorio noiés.

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