Inauguración del local social de Carragoso

El Concello de Lalín inaugura esta tarde el nuevo local social de Carragoso-Trigueiriza. La nueva infraestructura, con una inversión final superior a los 800.000 euros, ofrecerá un espacio moderno y sostenible para dinamizar la vida social y cultural de la zona periurbana de la capital dezana. El acto tendrá lugar a las 19.00 horas.