El Gobierno anuncia asfaltados de emergencia en la N-541

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, visitó ayer Forcarei para anunciar la ejecución de obras de emergencia en hasta 40 tramos de la red de carreteras nacionales de la provincia de Pontevedra para reparar los efectos del tren de borrascas de este invierno.

Losada supervisó las obras de asfaltado de la N-541 a su paso por Forcarei, incluidas en el Plan Especial de Reparación y Conservación de Carreteras del Estado en Galicia. Estuvo acompañado por la alcaldesa, Belén Cachafeiro ,y la portavoz del grupo del PSdeG-PSOE, Verónica Pichel. Losada destacó que la provincia de Pontevedra absorberá 12 millones de euros de los 38 millones destinados en total a reparar los tramos más afectados por los temporales en Galicia.

Abel Losada explicó que en la N-541 se están ejecutando obras de emergencia para la rehabilitación del firme por un valor cercano a los 2 millones de euros, lo que permitirá una reparación integral a lo largo de 40 kilómetros, entre los puntos kilométricos 91+950 y 51+150. El tramo abarca todo el paso por Cerdedo-Cotobade y gran parte del municipio de Forcarei.

Según afirmó la inversión acumulada en la N-541 en los últimos años supera los 4 millones de euros. Entre las actuaciones realizadas destacan la reforma completa del puente de Pedre, con un presupuesto de un millón de euros, una pavimentación completa entre los puntos kilométricos 68 y 69,8, con 475.499 euros de inversión, la renovación de las barreras de contención, con 464.944 euros, una reparación puntual del firme entre el alto do Paraño y Soutelo de Montes, con 100.000 euros.

Noticias relacionadas

Tras su visita, la portavoz del PSOE, Verónica Pichel, señaló que se trata de «una actuación clave para mejorar ja seguridad y el estado de una vía fundamental para el Concello de Forcarei y para toda la comarca». Belén Cachafeiro por su parte aprovechó la visita para entregarle en persona una carta en la que le solicita información exacta sobre los plazos para la ejecución de la mejora integral de esta vía nacional, «anunciada hace más de tres años por el Gobierno de España». En su misiva la regidora forcaricense apela a un clima de colaboración y respeto institucional entre ambas administraciones, pero exige conocer cuál es el cronograma para la reforma completa de la N-541 en Forcarei «tras su evidente retraso de 33 meses».