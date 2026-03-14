Festival Música no Camiño en el Principal

El Teatro Principal de A Estrada acoge hoy el festival de acordeones Música no Camiño. Contará con las actuaciones de Os Lóstregos y la cantante Marietta, la Orquesta de Acordeones Isidro Larrañaga, el grupo Acorde Son do Verdugo, Asoc. Cultural Escola de Música de Barbude y Antonio Charrinho.