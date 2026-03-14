A Estrada pone en marcha una revisión de todos los vados del casco urbano

El Concello de A Estrada ha anunciado que emprenderá una tarea de revisión de las licencias de vado existentes en el casco urbano. Esta inspección comenzará por las calles San Paio, 56 y Pérez Viondi, tras los cambios que se acaban de introducir en su ordenación circulatoria y que afectan, entre otras cuestiones, al lado de delimitación del estacionamiento. Una vez comprobadas estas calles, la tarea se ampliará al resto de la capital estradense.

El concejal de Servizos Municipais, Óscar Durán, explicó en la jornada de ayer que esta revisión arrancará tan pronto quede restablecido el tráfico en las calles afectadas por las obras de la Praza de Galicia y su entorno. Según adelantó, este análisis se realizará contando con la coordinación entre los técnicos municipales y el ORAL.

«Estamos notando demasiadas bajas que no obedecen a las motivaciones habituales de cambio de residencia, por ejemplo», argumentó Durán. A continuación, no ocultó que estas bajas se están interpretando como relacionadas con la falsa creencia de que el hecho de tener un vado garantiza simplemente una reserva de estacionamiento. En este sentido, el concejal aprovechó la ocasión para recordar que el hecho de tener que cruzar una acera o una vía para meter el coche en un garaje lleva implícita la aplicación de una tasa, al atravesar el vehículo bienes de dominio y uso público.

«Con esta licencia de vado, por un lado se asegura que no se pueda estacionar delante del inmueble y que sea posible acceder a su interior en cualquier momento, pero también es de pago obligatorio el propio acceso a garajes por la afección al dominio público», incidió el concejal.

Información e inutilización

«Lo que haremos es comprobar que esas tasas están dadas de alta en las entradas y salidas de vehículos existentes», continuó Óscar Durán. En el caso de que se compruebe que no existe este alta, el Concello de A Estrada realizará una primera labor de comunicación para informar de que es obligatorio estar al corriente en esta tasa y, en caso de que se haga caso omiso, se procederá a inutilizar esa entrada.

Por otro lado, desde el gobierno local recordaron que el pago de un vado asegura que no se pueda estacionar delante de la entrada al inmueble en cuestión, pero esa prohibición también es, lógicamente, de aplicación en el caso del particular que posee la licencia de vado.

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En cuanto a las tarifas de la tasa de vados, el Concello de A Estrada tiene en vigor precios «muy por debajo de otros municipios». En concreto, la ordenanza reguladora de esta tasa por entrada de vehículos a través de aceras establece para los garajes de uso particular 5,22 euros por metro al año, de modo que la mayor parte de estos inmuebles afrontan un pago que se sitúa en torno a solo 15 euros anuales.