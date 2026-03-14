A Estada creará más plazas de aparcamiento para discapacitados y modificará dos rotondas

El jefe de la policía local de A Estrada, Javier García, anunció ayer varios cambios que se van a llevar a cabo en el plan de urbanismo del casco urbano. Uno de estos cambios es por ejemplo la dotación de una plaza de aparcamiento ante cada una de las guardería privadas, Elfos, en la Avenida Benito Vigo, y Undoustres, en la Travesía da Feira. «Los padres y madres ya disponen de un sitio delante del colegio para poder dejar y recoger a los niños de una forma ágil y segura».

En el mismo sentido anunció la finalización del pintado de las plazas reservadas para las farmacias. En caso no estén abiertas, estas plazas pueden ser utilizadas por cualquier vecino de manera normal. Además, adelantó que atenderán la demanda de más plazas para discapacitados. «Cada vez hay más personas con estas necesidades, así que haremos un estudio para decidir dónde ponerlas».

Nueva plaza reservada para dejar los niños en la escuela infantil Elfos. / Bernabé/Javier Lalín

También adelantó novedades en otros puntos del casco urbano. Es el caso de la «reorganización» de la rotonda que une la Avenida de Santiago, la Avenida de la Cultura y la Rúa 100. «Ahí hay una parada de bus de la línea hacia Santiago que reubicaremos un poco hacia abajo para que los ususarios no tengan que subir y bajar desde la calzada. Además, pintaremos bien la rotonda y modificaremos las plazas de estacionamiento para agilizar la entrada y salida de coches en los garajes de la Rúa 100.

La rotonda del matadero se modificará para ayudar al giro de los autobuses. / Bernabé/Javier Lalín

También se modificará la rotonda del Matadero. En este caso se trata de una medida para facilitar el cambio de sentido de los buses que van a la estación. Para ello se eliminarán aparcamientos y se podría desplazar un poco la rotonda para que les sea más fácil.

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«A mayores tenemos muchas peticiones para salidas de garajes en las que no hay visibilidad. Reforzaremos y mejoraremos esa plazas», explicó.