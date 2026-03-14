Feria
Enerxétika pondrá el foco en certificados e IA en el sector de las reformas
REdacción
La quinta edición de Enerxétika convertirá del 25 al 27 de marzo a la Feira Internacional de Galicia en punto de encuentro para instaladores y profesionales vinculados a la pequeña y mediana obra de reparación, reforma y rehabilitación. Reforzará así su vertiente práctica con un programa específico pensado para acercar a estos colectivos algunas de las cuestiones que más interés despiertan en su actividad diaria.
La propuesta llegará de la mano de la Federación Gallega de Asociaciones de Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones (Fegasinel) y de la Federación de Asociaciones de Empresas de la Reforma y Rehabilitación de Galicia (Federgal), que impulsarán jornadas centradas en retos y oportunidades del sector. Entre los contenidos figuran las posibilidades que ofrecen los certificados de ahorro energético, una herramienta que permite monetizar parte de los ahorros logrados mediante actuaciones de eficiencia. También se abordarán las novedades en la tramitación de expedientes de UFD y la certificación de la figura del asesor energético.
Federgal pondrá el foco en la inteligencia artificial (IA) aplicada a la reforma y la rehabilitación con una acción formativa de carácter práctico, basada en una empresa ficticia y orientada a mostrar usos concretos y visión estratégica. Además, celebrará durante la feria su asamblea general, reservada a asociados y asociaciones integradas.
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