Educación da de baja la Escola de Música «Municipal» de Agolada

El DOG publicó este viernes la baja en el Rexistro de Escolas de Música e Danza de Galicia, por cese de actividad, de la Escola de Música Municipal de Agolada. Es un trámite que evita duplicidades, puesto que la única escuela que ha existido y que continúa en activo es la Escola de Música de Agolada, que no tuteló nunca el Concello, sino la Asociación Amigos da Banda de Agolada.

Desde la actual directiva de este colectivo indican que en 2020 el colectivo ya solicitó una subvención para una furgoneta bajo el nombre de «Escola de Música de Agolada», y que para darse de alta en el registro hubo que aportar planos de la zona donde se imparten las clases o medidas para favorecer el acceso de personas con diversidad funcional, entre otra documentación. El propio Concello indicó a una funcionaria de la Xunta que nunca existió la escuela bajo titularidad municipal, y de hecho es el propio gobierno local quien solicita la baja de esta entidad para evitar duplicidades.

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La escuela cuenta con cerca de 70 alumnos, procedentes del municipio agoladés pero también de otros ayuntamientos vecinos. Emplea la Casa Amarela, en el polígono industrial de Merlín para sus clases, mientras que el auditorio Manuel Costa Casares suele utilizarse para los conciertos. En la actualidad, Amigos da Banda de Agolada tiene como presidenta a Marta García Sánchez.