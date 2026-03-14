SAF
La Diputación aprueba ayudas por 360.000 euros
Redacción
Lalín
La Diputación aprobó una dotación de 2,9 millones de euros para cofinanciar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de municipios con menos de 20.000 habitantes. En el caso de los seis concellos de Deza y Tabeirós que acceden a este aporte, recibirán en conjunto 359.139 euros. Así, Agolada recibirá 61.729 euros; Dozón, 52.963; Forcarei, 45.563; Rodeiro, 40.256; Silleda, 83.069, y Vila de Cruces, 75.559. Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Cofinanciamento dos Servicios Sociais Comunitarios Municipais.
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