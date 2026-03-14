Deza recibe más de 400.000 euros para obras y contratos

El Plan +Provincia destina más de 404.000 euros a los municipios de Lalín, Silleda y Dozón para que puedan afrontar gastos corrientes y contratar a personal. Esta cuantía forma parte de los 1,6 millones de euros que recibirán, en conjunto, 11 municipios de la provincia.

El plan cuenta con tres convocatorias distintas. Dentro de la línea 3, de activación de empleo, a Lalín le corresponden 253.000 euros, que le permitirán contratar a 20 personas: 8 peones de obras públicas; 4 peones forestales; 2 conductores de tractor desbrozadora; 2 peones de limpieza; un auxiliar de información turística; un auxiliar administrativo; un agente notificador y un conductor de motoniveladora.

Dentro de la línea 2, de gasto corriente, la Diputación concede a Silleda 100.000 euros para servicios energéticos y de mantenimiento integral del alumbrado público exterior. Por su parte, Dozón percibirá 51.000 euros, con los que podrá renovar la cubierta de losa en el edificio sociocultural de O Castro. Este inmueble se construirá en las instalaciones del antiguo albergue.

Seguridad urbana

La ayuda de Dozón se enmarca en la línea 1 del +Provincia, orientada a inversiones. Dentro de esta categoría Silleda percibirá otra cuantía, de 8.953 euros, para poder financiar el suministro de elementos de protección, seguridad y mejora urbana.

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Las actuaciones de mejora urbana incrementaron la seguridad en, sobre todo, las pistas rurales y en determinados puntos del casco urbano, mediante la instalación de señales, espejos y jardineras. En concreto, se colocaron barreras de seguridad en pistas de Parada, Cortegada y Martixe; seis espejos y sus postes en Silleda, Refoxos, Fiestras, Graba y Vilar; material de señalización y 12 jardineras en la avenida Recinto Feiral y la calle Arturo Pérez Lázara. Estas jardineras cumplen una doble función: mejoran la estética del entorno urbano pero además previenen el estacionamiento indebido en zonas peatonales.