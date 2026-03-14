Salud
Críticas por la pérdida del servicio de matrona en Terra de Montes
Redacción
Vecinos de Terra de Montes han denunciado la situación de discriminación que sufren las mujeres de la zona tras quedarse sin servicio de matrona. Según explicaron, hasta el pasado mes de febrero, los concellos de Cerdedo-Cotobade y Forcarei contaban con servicio de matrona varios días a la semana, repartido entre los Centros de Salud de Forcarei, Tenorio y Carballedo, «después de más de dos años de reclamaciones».
Sin embargo, desde que comenzó este mes de marzo, «hemos dejado de tener matrona en ninguno de esos centros, y nos comunican que solo habrá atención los días 24 y 31 de marzo para urgencias en Tenorio. Por ahora seguirá siendo así: algún martes y únicamente para urgencias, sin que haya buenas perspectivas para los próximos meses», explican al tiempo que defienden las labores que realizan las matronas más allá del seguimiento del embarazo. «El Sergas parece ignorar las funciones completas del servicio de matrona y considera que puede suprimir todos estos cuidados para mujeres y niñas. El hecho de vivir en municipios rurales, con baja natalidad y población muy envejecida, no justifica esto».
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