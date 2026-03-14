Charla de Protección Civil a mujeres de Busto
El edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero de Lalín será escenario el 16 de marzo de una actividad solicitada por la Asociación de Mulleres en Igualdade de Busto. Se trata de una charla-coloquio impartida por Protección Civil de Lalín en torno a la seguridad y los primeros auxilios en el entorno rural. El evento será en horario de 16.00 a 18.00 horas.
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