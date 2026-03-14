La Carpintería del Losada mira a Europa

Tres alumnos de la familia profesional de Carpintería del IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, de A Estrada, realizarán este curso sus prácticas en empresas europeas gracias a las becas Erasmus+. Dos de ellos, Samuel Urdaneta y Lois Mosquera Payno, ya se encuentran en Italia, donde permanecerán hasta comienzos de junio.

Ambos estudiantes desarrollan su formación en la carpintería Bonomi Pattini e Figli SPA, ubicada en Varedo, en la zona norte de Milán. Se incorporaron al trabajo a principios de marzo y están aprovechando los fines de semana para conocer la ciudad y su entorno.

El tercer alumno participante será Bruno López, de 2º de FP Básica, que iniciará sus prácticas el próximo 23 de marzo en la empresa AC Menuiserie, en Ginebra (Suiza). Su estancia se prolongará también hasta principios de junio.

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Desde el centro destacan que esta experiencia permitirá al alumnado mejorar su capacitación profesional y su empleabilidad, pero también crecer a nivel personal al conocer otras realidades y salir de su zona de confort. El IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez mantiene así su apuesta por la internacionalización de la experiencia educativa y profesional de su alumnado y profesorado. A lo largo de este curso, el centro recibirá también visitas de estudiantes extranjeros y promoverá nuevas estancias formativas de docentes en el exterior dentro del programa Erasmus+.