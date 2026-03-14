Humanización de la Avenida do Parque
El BNG pide mudar el proyecto para salvar un castaño
Fernández Pena ya explicó en un pleno que no va a talarse ningún ejemplar que esté sano
El BNG de Silleda solicita a la Alcaldía que dicte de forma inmediata instrucciones para «deter calquera actuación que poida supoñer a tala, transplante ou afectación do castiñeiro autóctono na Avenida do Parque, garantindo o cumprimento estrito da autorización de Patrimonio». Este permiso sectorial indica que las obras deben respetar el arbolado frondoso autóctono del ámbito de actuación.
El BNG añade que el transplante de este ejemplar adulto sería una operación muy compleja, por su alto riesgo de mortalidad, aunque se apliquen métodos especializados, y más en época de floración (a partir de junio), pues en esos momento la planta tiene una alta demanda energética. «Un transplante dun castiñeiro adulto equivale, na práctica, a provocar a súa morte», indican los ediles Erea Rey y Xerardo Díaz.
Los dos concejales piden al gobierno local del PSOE que modifique de urgencia el proyecto para asegurar la preservación íntegra de este árbol, «incluindo medidas específicas de protección durante a execución da obra». Pero es que ya meses atrás en un pleno extraordinario la regidora, Paula Fernández Pena, aclaró que no va a cortarse ningún ejemplar que esté sano a lo largo de la calle, y que se transplantarán solo si «urbanísticamente non se adecúa a súa presencia», como ocurrió con algunos árboles en la avenida Pérez Lázara, que se recolocaron en la piscina, o en las aceras de la bajada del recinto ferial, transplantados al otro lado del vial. Para estos, añadió, no hubo una campaña mediática del BNG.
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