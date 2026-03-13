La Xunta expone en Lalín nuevas ayudas al comercio

El futuro del pequeño comercio, el impulso a nuevos negocios y el apoyo a los autónomos estuvieron este jueves sobre la mesa en la reunión mantenida por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, con la Asociación de Empresarios do Deza (AED) en Lalín. Participó también el alcalde, José Crespo.

La cita sirvió para repasar las medidas con las que la administración autonómica quiere reforzar un sector que considera básico para sostener empleo, actividad económica y servicios tanto en las villas como en el rural. González defendió el peso del comercio de proximidad en la vida social y económica de la comarca y situó estas políticas dentro de la estrategia de su departamento para 2026.

Entre los asuntos abordados figuró el Plan estratéxico do comercio de Galicia 2025-2030, con el que la Xunta busca responder a algunos de los principales retos del sector, como la digitalización, la competencia de las grandes plataformas y el relevo generacional. González repasó, asimismo, distintas líneas de ayudas dirigidas a la modernización, la innovación, la mejora de la imagen comercial, la eficiencia y la sostenibilidad.

A estas convocatorias se suman los fondos destinados a los centros comerciales abiertos y a las plazas de abastos, dos ámbitos en los que el ejecutivo gallego quiere seguir apoyándose para dinamizar la actividad local, favorecer las compras de cercanía y reforzar la competitividad del comercio tradicional.

Polos de emprendimiento

La reunión permitió abordar el papel del emprendimiento vinculado al territorio. En este apartado, el conselleiro destacó la función de la Rede de Polos de Emprendemento y recordó que las oficinas de Silleda, Lalín y Vilagarcía de Arousa ya han atendido de forma conjunta más de 1.700 proyectos.

Junto a ello, González incidió en la orden unificada de ayudas para autónomos, dotada con cerca de 41 millones de euros y abierta hasta el 30 de septiembre, con medidas pensadas tanto para el arranque de nuevos negocios como para su consolidación, además de incluir apoyo a la conciliación y al relevo generacional.