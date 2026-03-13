El Ximnasia A Estrada brilla en el II Memorial Pablo Hinojar de Marín

Gran actuación del Club Ximnasia A Estrada en la Copa Galicia Internacional II Memorial Pablo Hinojar celebrada el pasado fin de semana en el municipio de Marín, donde 16 de sus jóvenes gimnastas de categoría élite compitieron contra rivales mundialistas en una cita deportiva que ya forma parte de la historia de la entidad estradense. Destacaron las participaciones de Carlos Faílde (dobleminitramp), María Arca (tumbling) y Mara González, quienes lograron clasificarse y disputar las finales del torneo ante rivales de mucha calidad.