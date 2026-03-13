Una ventana al arte estradense

El Concello de A Estrada presentó A Xanela, una galería virtual a las artes estradenses. Esta cuidada nueva propuesta recopila una selección de obras de artistas estradenses, junto con biografías e incluso entrevistas en las que conocer más sobre sus influencias y sus creaciones. A Xanela ya está abierta y arranca con quince primeros seleccionados, todos ellos conocidas figuras del arte estradense a los que se esperaba que sumen nuestro artistas locales.

«Es un proyecto que nace con la voluntad de inaugurar un nuevo espacio para la cultura de nuestro pueblo y para dar visibilidad al talento que hay en A Estrada, un talento que merece este espacio propio. A Xanela es un lugar al que cualquiera puede asomarse para descubrir la grandeza artística de nuestro territorio. Hablamos de pintores, escultores, ilustradores, fotógrafos o creadores de otras disciplinas, que enriquecen nuestro patrimonio cultural con su trabajo», manifestó la edil de Cultura, Lucía Seoane, quien presentó esta web junto a la historiadora, Sofía Fernández; el realizador, Pedro Pérez; el responsable de A Estrada Dixital, Diego Pernas; y los pintores Ramiro Cimadevila y Teresa Bascuas.

Ramiro Cimadevila, Sofía Fernández, Lucía Seoane, Teresa Bascuas y Pedro Pérez. / L.D.

«El objetivo es dar visibilidad los artistas de A Estrada, dándoles un espacio en el que mostrar su obra y su trayectoria pero también preservar y documentar la memoria artística de nuestro municipio, con un archivo digital que permita conservar y transmitir este legado a generaciones futuras», añadió Seoane.

En este archivo virtual cada artista dispone de un perfil en el que se recoge su biografía y trayectoria, además de una selección de sus obras. «Esto nos permitirá conocer su trabajo pero también sus influencia y el contexto que hay detrás de cada creación», manifestó la edil, quien puso en valor el trabajo realizado por Sofía Fernández, alumna del Grado de Historia da Arte de la USC que llevó a cabo este proyecto como parte de sus prácticas externas.

La historiadora explicó el proceso de creación de este archivo virtual, que incluye a los artistas Ramiro Cimadevila, Teresa Bascuas, Manuel Villaverde, Rosa de Cabanas, Ángel Lemos, Álex Vede, Baldomero Calviño, Beatriz Martínez, Fernando Porto, Irene Graña, Manuel Fragoso, Manuel González «Picasso», Marga Fraga, Puri Togariños y Sara Valcárcel.

«Es importante dar el reconocimiento que se merecen estos artistas», afirmó la historiadora, quien remarcó que Xanela nace con la premisa de ser un espacio vivo y en crecimiento. Por ello, está abierto a todos los artistas que quieran participar. Pueden ponerse en contacto con la organización a través del teléfono 986570030 o del correo electrónico cultura@aestrada.gal.