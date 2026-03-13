Silleda convoca este sábado una acción por la infancia de Gaza

Silleda acogerá este sábado, 14 de marzo, una concentración por la paz en la Praza da Igrexa dentro de la convocatoria estatal de Parar la Guerra. El acto incluirá una acción simbólica promovida por el IES Pintor Colmeiro, con participación de otros centros educativos del entorno.

Durante la mañana se colocarán en la pérgola muchos de los nombres de los 20.000 niños y niñas asesinados en Gaza desde el inicio del genocidio, en octubre de 2023, con el objetivo de convertir la plaza en un espacio de memoria y denuncia. A las 13.00 horas se leerá un manifiesto abierto a la ciudadanía. El Concello anima a participar en esta convocatoria en defensa de la paz y de los derechos humanos.