Silleda cita a 314 bikers este domingo en la Transgalaica

La Transgalaica reunirá este domingo en Silleda, en su segunda prueba, a 314 participantes, una cifra que el Club Ciclista Trasdeza valora muy positivamente. La salida se dará a las 9.30 horas desde el centro de A Bandeira y el recorrido pasará por enclaves como el monasterio de Carboeiro y la Fervenza do Toxa.

La organización anima a los vecinos a seguir una cita en la que estarán varios de los mejores corredores del panorama gallego, como Álex García, con experiencia en pruebas de la Copa del Mundo XCO. El paso del primero por Carboeiro está previsto sobre las 10:00 horas y la llegada del ganador a la meta, en torno a las 12:20. El club agradece la colaboración del Concello de Silleda y de los más de setenta voluntarios.