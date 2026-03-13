BTT
Silleda cita a 314 bikers este domingo en la Transgalaica
Redacción
La Transgalaica reunirá este domingo en Silleda, en su segunda prueba, a 314 participantes, una cifra que el Club Ciclista Trasdeza valora muy positivamente. La salida se dará a las 9.30 horas desde el centro de A Bandeira y el recorrido pasará por enclaves como el monasterio de Carboeiro y la Fervenza do Toxa.
La organización anima a los vecinos a seguir una cita en la que estarán varios de los mejores corredores del panorama gallego, como Álex García, con experiencia en pruebas de la Copa del Mundo XCO. El paso del primero por Carboeiro está previsto sobre las 10:00 horas y la llegada del ganador a la meta, en torno a las 12:20. El club agradece la colaboración del Concello de Silleda y de los más de setenta voluntarios.
- Un colegio de Vigo, entre los 100 mejores de España según la revista Forbes
- «La generación Z consume menos alcohol porque encontró una droga nueva: la tecnología»
- Sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado de Redondela
- La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta - Lyon y la llegada de aficionados franceses alterarán la circulación
- Panxón estrena el mayor camping de autocaravanas de Galicia con visitas de siete países
- Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña
- Borja Iglesias responde al seguidor del Deportivo que le pidió la camiseta que el Celta lució en el homenaje a Madonna