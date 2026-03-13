Silleda, en el ciclo de charlas del Foro Rural

La sede de la Fundación Roberto Rivas, en Silleda, acoge el próximo miércoles, día 18, una mesa redonda sobre Persoas, poboación e actividades no rural. La sesión tendrá lugar de 11.00 a 13.00 horas y forma parte del ciclo de charlas del Foro Territorio Rural Resiliente, que se celebrarán durante este mes en otros enclaves como A Coruña, Lugo o Santiago.

Foro Territorio Rural Resiliente está organizado por la Fundación Juana de Vega y el Laboratorio do Territorio da USC, en colaboración con las fundaciones RIA y Roberto Rivas, además del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. Su meta es afrontar los retos económicos, ambientales y demográficos de las aldeas de Galicia.