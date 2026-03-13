Gestión del territorio
Silleda, en el ciclo de charlas del Foro Rural
Redacción
Sillleda
La sede de la Fundación Roberto Rivas, en Silleda, acoge el próximo miércoles, día 18, una mesa redonda sobre Persoas, poboación e actividades no rural. La sesión tendrá lugar de 11.00 a 13.00 horas y forma parte del ciclo de charlas del Foro Territorio Rural Resiliente, que se celebrarán durante este mes en otros enclaves como A Coruña, Lugo o Santiago.
Foro Territorio Rural Resiliente está organizado por la Fundación Juana de Vega y el Laboratorio do Territorio da USC, en colaboración con las fundaciones RIA y Roberto Rivas, además del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. Su meta es afrontar los retos económicos, ambientales y demográficos de las aldeas de Galicia.
