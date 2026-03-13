La obra de Picasso será la inspiración para el vinilo de Os Palleiráns

Hace unos días FARO publicaba un artículo sobre Os Palleiráns, la banda de Cuntis que convierte la memoria y el orgullo rural en rock con humor, gaita y retranca. En ese artículo, la banda hablaba de «una carátula soñada» ligada al artista estradense Manuel González «Picasso». Ese nexo de unión entre los cuadros de Picasso y la música de Os Palleiráns encontró finalmente el puente para encontrarse. El artista dio forma a una foto tomada por el grupo en San Xulián de Sales, un cuadro que ayer les entregó. La formación cuntiense quiere ahora utilizar este cuadro como imagen cuando lancen su vinilo y también en sus conciertos.