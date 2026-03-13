Lucas López Méijome: Deza en la piel y en el papel

A sus 21 años, el joven poeta y músico Lucas López Méijome ha decidido compartir con el mundo su geografía más íntima a través de su primer libro de poemas, titulado Méixome. Lo que comenzó como un ejercicio de introspección y escritura durante varios años ha terminado por cristalizar en un proyecto literario maduro que ya se encuentra disponible en librerías y plataformas de toda España. Esta obra, que el autor define como un «recopilatorio que engloba una misma etapa de vida», late con una fuerza especial en la comarca dezana, tierra que Lucas considera su hogar emocional y raíz de su historia personal. Según explica el propio autor, el vínculo es tan estrecho que incluso el título es una declaración de intenciones: «Lo que más arraiga en mi poesía son los momentos con mis abuelos. De hecho, el libro se llama así por mi segundo apellido adaptado a la parroquia de Santiago de Méixome, que es de donde sale el nombre», aclara.

La vinculación de Lucas con la zona es profunda y constante. Nieto de vecinos de las parroquias de Sello y Goiás, su vida ha estado marcada por las visitas dominicales a Lalín, donde su abuela reside desde hace más de tres décadas. Esta conexión con la memoria familiar otorga a su poesía una sensibilidad que bebe del arraigo, permitiéndole transformar sus vivencias en un lenguaje universal. Para el joven autor con raíces lalinenses, este debut literario supone también una forma de sanación y cierre, pues confiesa que el proceso de escritura le ha permitido distanciarse de antiguas inquietudes: «Me sorprende ver mi obra ya expuesta en las librerías porque no tiene nada que ver lo que escribía hace unos años con lo que escribo en la actualidad. Todas las heridas que expongo en mi libro ya no son parte de mi vida. Me gusta que la gente se vea reflejada en ellas y que el público sepa que se pueden superar esos fantasmas».

En la figura de Lucas, la palabra no camina sola, sino que lo hace al compás de las notas musicales. «En mí conviven muy hermanadas poesía y música. Yo cuando escribo un poema sé cuándo va a llevar música asociada; son dos mundos que conviven en mí», afirma. Esta dualidad artística ha encontrado un canal de salida inesperado, pasando de la intimidad de sus cuadernos personales al mercado editorial nacional. Lo que nació como una serie de textos guardados en una libreta dio un giro profesional tras el contacto con su editorial: «Surgió la oportunidad de enviarles los poemas y lo que salió de ahí fue un trato formidable. A partir de ahí empezó todo el proceso de venta; no me esperaba que la publicación tuviera tanto apoyo». Con este primer paso, Lucas López Méijome reafirma que el talento joven de la tierra de sus antepasados tiene una voz propia, capaz de unir la tradición de sus raíces con la superación emocional y la frescura de una mirada que apenas empieza a escribir su historia literaria.

El camino de Lucas López Méixome no ha hecho más que comenzar. Lo que brotó en la intimidad de un cuaderno se ha transformado en un puente entre el autor y un público que agota ejemplares en las estanterías, confirmando que la honestidad brutal de Lucas López Méijome conecta con lectores de todas las edades. Con la mirada ya puesta en nuevos horizontes, pero con los pies siempre regresando a la calma de Lalín cada domingo (o cuando puede), el joven autor se consolida como una de las promesas literarias más auténticas del panorama actual.

Noticias relacionadas

Su obra es, en definitiva, el testimonio de que las raíces no sólo sirven para sostenerse, sino también para impulsarse hacia lo más alto sin olvidar nunca de dónde se viene. Con Méixome, Lucas López Méijome firma mucho más que un debut literario al uso, sino un acta de independencia emocional. El autor logra que sus vivencias en tierras lalinenses dejen de ser un refugio privado para convertirse en un espejo donde cualquier lector, sin importar su edad, puede ver reflejadas sus propias cicatrices y, sobre todo, la posibilidad de sanarlas a través del arte.