‘Lalín Próximo’ presenta su imagen corporativa y sus cinco proyectos

En su momento, el consistorio lalinense fue rompedor por su forma circular, y ahora la imagen corporativa de ‘Lalín Próximo’, el Plan EDIL financiado con 11 millones de euros, también echa mano de las formas redondeadas, porque son más rápidas de procesar por el cerebro y porque además crean sensación de seguridad e inclusión.

El alcalde, José Crespo, y la concejala de Xestión de Fondos Europeos, Paz Pérez, presentaron ayer esta imagen corporativa del programa junto a la responsable de su diseño, Patricia Arias. La técnica explicó que el icono principal se inspira en la letra o con tilde de la palabra ‘Próximo’, y que además recuerda al icono de ubicación que nos aparece en internet o en Google Maps. ¿Y por qué este pin de ubicación? Porque con esta estrategia europea Lalín se enfrenta al reto demográfico y quiere atraer y fijar población, es decir, quiere volver a tener su lugar en el mapa. De ahí que el lema completo sea «Lalín Próximo. Medramos xuntos», que aparecerá en todos los carteles del proyecto.

A partir de esas formas redondeadas de la letra o y del citado pin de ubicación, se crearon cinco símbolos para otras tantas intervenciones que acometerá Lalín con fondos europeos y locales hasta diciembre de 2030. Así, la nueva Estrategia EDIL que comenzó ayer su ruta permitirá un equilibrio entre el ámbito rural y el urbano; sentará las bases para el parque etnográfico de Donramiro; apuesta por la regeneración urbana y la movilidad sostenibilidad; reactivará el mercado y el comercio local y, por último, intervendrá en el deporte y la inclusión. En el apartado de equilibrio entre las parroquias y el casco urbano, Lalín busca «nuevas centralidades en el rural». Organiza sus 52 feligresías en ocho áreas parroquiales, de modo que cada una tenga un «núcleo», por así decirlo, al que sus vecinos puedan acudir para participar en cursos de alfabetización digital o para ser atendidos por técnicos en cuestiones urbanísticas o en campañas de reciclado, como indicó Crespo. Todas las iniciativas vinculadas a esta categoría llevarán un icono sobre fondo naranja que recuerda los surcos de la tierra labrada.

El color amarillo y círculos idénticos a los que conforman las construcciones de cualquier poblado castreño definen la imagen gráfica del parque etnográfico de Donramiro. La intención es recuperar y poner en valor tanto el castro como el núcleo tradicional de esta parroquia pegada al casco urbano. Crespo recordó que a través de otro proyecto, Depodeza, Lalín pudo examinar la zona con un georradar y descubrió que bajo el suelo de Donramiro se conservan restos de construcciones castrexas. No le cabe duda de que cuando pueda excavarse «vai ser unha ledicia a nivel cultural e turístico», ya que vecinos y visitantes podrán visitar un mirador a escasos metros del «castro tecnolóxico», que fue innovador en su momento pero que, en el fondo, no hace otra cosa que rendir un homenaje a construcciones que ya se erigieron hace 30 siglos porque su forma circular mejora la eficiencia energética, precisa menos materiales para cubrir la superficie al evitar los ángulos y suaviza los sonidos del exterior.

Identidad corporativa de Lalín Próximo / R. V.

Pero salgamos de casa. El Plan EDIL, conocido también como Estrategias de Desarrollo Integrado Local, busca conectar a través de un paseo a pie el corazón del casco urbano con Donramiro o el polideportivo Lalín Arena, que en un futuro formará parte de un área deportiva de 250.000 metros. El deporte y la inclusión de jóvenes en riesgo de inclusión tiene también su propia imagen gráfica, sobre un color azul turquesa e inspirada en las sillas de ruedas, como indicó Arias.

Movilidad sostenible

Crespo es consciente de que en estos cuatro años de inversiones se ejecutará una «mínima parte» de la Améndoa Central, de la que puede partir ese recorrido a pie o en bici hasta Donramiro y su castro, hasta el Pontiñas o hasta las futuras dotaciones deportivas y de ocio. Y qué mejor que un icono inspirado en la sinaléctica del carril bici para esa regeneración urbana de la Améndoa Central, ¿no les parece?. La empresa encargada del diseño gráfico de Lalín Próximo destina el color verde a estas actuaciones, y el rojo a las destinadas a la modernización y reactivación del comercio local, incluida la Praza de Abastos. Las formas redondeadas del icono se inspiran esta vez, en los toldos que protegen los escaparates del sol.

«Cando se cumpran os cinco proxectos da EDIL váiselle notar ao concello», aseveró Crespo. El alcalde, igual que la concejala Paz Pérez, quiso agradecer la implicación del equipo técnico en este proyecto, ya que en la anterior estrategia europea, Lalín Ssuma 21, pudo ver realizado el 99% de las iniciativas. Eso sí, en ese anterior plan los municipios disponían del doble de plazo de ejecución, ocho años. Paz Pérez teme que los cuatro años de que dispone ahora Lalín se queden escasos, «tendo en conta a carga burocrática».